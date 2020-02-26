KHAYAT о своем поражении на Нацотборе: Мне совершенно не обидно

Новости культуры:Украинский певец прокомментировал итоги Нацотбора на Евровидение-2020.

Финалист Национального отбора на Евровидение-2020 молодой украинский певец KHAYAT (Андрей Хайат) признался, что не переживает из-за того, что не сможет представить нашу страну на конкурсе в Роттердаме (Нидерланды).

Об этом он рассказал в интервью "КП" в Украине". "Мне совершенно не обидно. Я очень счастлив, что все произошло именно так. Видимо судьба готовит меня к чему-то более серьезному и другому", - прокомментировал KHAYAT итоги Нацотбора.

Музыкант добавил, что рад, что Украину представит именно группа Go_A. "Круто, что украинский фольклор прозвучит на сцене в Роттердаме", - отметил певец.

"Go_A – безумно талантливые ребята, очень достойные, их единогласно выбрали и жюри, и зрители. Я желаю им удачи, собраться с силами и дать невероятного драйва и энергии", - подытожил музыкант.

Напомним, что в финале Нацотбора на Евровидение-2020 KHAYAT занял второе место в турнирной таблице, получив 4 балла от жюри и 5 - от зрителей.