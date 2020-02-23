"Увидимся на танцах": Jerry Heil заявила, что выбрала не тот конкурс (Видео)

Новости шоу бизнеса:Jerry Heil прокомментировала финал Национального отбора Евровидение-2020.

Вчера, 22 февраля, состоялся грандиозный финал самого ожидаемого музыкального события года. По результатам голосования Украину на Евровидении-2020 в Роттердаме представит группа Go_А с этнохитом Solovey. За победу боролась также популярная украинская певица и автор песен Jerry Heil, которая уже успела отреагировать на финал Национального отбора.

За победу в Национальном отборе на Евровидение-2020 боролись 6 талантливых исполнителей: Jerry Heil, Krut, Gо_A, KHAYAT, TVORCHI и David Axelrod. В этом году судейский корпус и зрители были единодушны относительно выбора победителя конкурса. Так, электрофольк-группа Go_A получила максимальное количество голосов и представит Украину на международной арене в Роттердаме. А вот Jerry Heil с песней Vegan, несмотря на любовь широкой аудитории, занята последнюю строчку.

На личной странице в инстаграме певица уже успела отреагировать на результаты финала национального отбора на Евровидение-2020 и заверила поклонников, что отчаиваться она не собирается. После поражения на песенном конкурсе исполнительница устроила зажигательные танцы в трусах под хит Верки Сердючки Make It Rain Champagne и отметила, что вскоре зрителям стоит ждать ее появления на танцевальном проекте.

"Пожевана, но не проглочена. Или как там говорят..? Думаете, я на депресушце горшочком поехала? Но я действительно сделала выводы из этого чудесного жизненного урока. И основной вывод такой: я просто выбрала не тот конкурс. Увидимся на танцах со звездами", – написала Jerry Heil.

Стоит отметить, что артистка стала аутсайдером финального отбора, ведь как судьи, так и зрители оценили ее старания низким баллом. Сама же Jerry Heil сделала максимум, чтобы завоевать звание победителя конкурса. Только за две недели девушка вполне изменила концепцию своего номера, который раскритиковали в сети фаны. Однако новая постановка, на которую ее побудил мощный хейт в сети, не помогла талантливой певице пробиться в лидеры финала Национального отбора на Евровидение-2020.

Напомним, что по результатам голосования второе место разделили Krut и KHAYAT – 9 баллов, третье место заняли TWORCHI и David Axelrod – 5 баллов, а Jerry Heil заняла последнее место, набрав лишь 2 очка. Представители Украины группа Go_A будет выступать в Роттердаме в первом полуфинале 12 мая под номером 15 с украиноязычной песней Solovey.