Голограмма Уитни Хьюстон в Британии дала первый сольный концерт (Видео)

Новости культуры:Концерт прошел 25 февраля, поэтому сейчас в сети можно найти немало кадров, сделанных поклонниками легендарной вокалистки на мероприятии.

Прошло 8 лет со дня смерти легендарной певицы Уитни Хьюстон. Артистка до сих пор остается кумиром миллионов меломанов, а ее песни не прекращают напевать люди во всем мире. Именно поэтому представители компании BASE Hologram создали виртуальную копию звезды, которая уже успела дать первый концерт.

Как сообщает CNN, необычный концерт с голограммой Уитни Хьюстон увидели жители американского Шеффилда.

Известно, что разработкой голограммы занималась компания BASE Hologram. Авторы проекта изучили каждую деталь на записях с выступлений Уитни Хьюстон, поэтому зрители смогли увидеть не только саму артистку, но и ее танцы. Воплотить в реальность проект помогли представители Estate of Whitney E. Houston, которые с родственниками дали согласие на такой эксперимент.

Мы создаем новый тип театрализованного концертного опыта, призванный сделать невозможное. Когда Уитни Хьюстон выступала, она демонстрировала непревзойденный уровень харизмы и эмоций – это мы и собираемся донести до зрителей. Для меня большая честь сохранять ее наследство с помощью этого проекта, – отметил глава Estate of Whitney E. Houston.

Сейчас в сети появился анонс мирового турне, которое пройдет под названием "Вечер с Уитни". Кроме голограммы артистки, на сцене будут выступать бэк-вокалистки и танцовщицы. Шоу полностью воссоздает последние выступления Уитни Хьюстон перед смертью.

Интересно, что концерты прокомментировала сестра легендарной звезды. Пат Хьюстон призналась, что такие выступления понравились бы ее звездной родственнице.

"Уитни гордилась своей семьей и поклонниками. Она обожала свою аудиторию, и поэтому мы уверены, что она одобрила бы эту театральную концепцию. Это событие на данном этапе является чем-то очень особенным, ведь голограммы с уважением воспроизводит творчество Уитни и подлинность ее выступлений. Это позволит поклонникам почувствовать удивительный голос и страсть моей сестры и передать эту магию будущим поколениям", – отметила она.

Талантливая певица Уитни Хьюстон умерла при загадочных обстоятельствах в феврале 2012 года. Тело звезды нашли в номере отеля в Лос-Анджелесе. Через 3 года после трагедии ее единственная дочь Бобби Кристина Браун умерла в больнице на 23-м году жизни. С декабря 2014 года девушка была в коме. В такой жуткой серии смертей подозревали бойфренда Кристины Браун, однако в январе 2020 года Ник Гордон также умер от передозировки наркотиками.