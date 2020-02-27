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Голограмма Уитни Хьюстон в Британии дала первый сольный концерт (Видео)

Голограмма Уитни Хьюстон в Британии дала первый сольный концерт (Видео)
09:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Концерт прошел 25 февраля, поэтому сейчас в сети можно найти немало кадров, сделанных поклонниками легендарной вокалистки на мероприятии.

Прошло 8 лет со дня смерти легендарной певицы Уитни Хьюстон. Артистка до сих пор остается кумиром миллионов меломанов, а ее песни не прекращают напевать люди во всем мире. Именно поэтому представители компании BASE Hologram создали виртуальную копию звезды, которая уже успела дать первый концерт.

Как сообщает CNN, необычный концерт с голограммой Уитни Хьюстон увидели жители американского Шеффилда. 

Известно, что разработкой голограммы занималась компания BASE Hologram. Авторы проекта изучили каждую деталь на записях с выступлений Уитни Хьюстон, поэтому зрители смогли увидеть не только саму артистку, но и ее танцы. Воплотить в реальность проект помогли представители Estate of Whitney E. Houston, которые с родственниками дали согласие на такой эксперимент. 

Мы создаем новый тип театрализованного концертного опыта, призванный сделать невозможное. Когда Уитни Хьюстон выступала, она демонстрировала непревзойденный уровень харизмы и эмоций – это мы и собираемся донести до зрителей. Для меня большая честь сохранять ее наследство с помощью этого проекта, – отметил глава Estate of Whitney E. Houston. 

 
 
 
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Step by step/how will I know #whitneyhouston #nippy #thevoice #whitneyhoustonhologram #bestsinger #mariahcarey #celinedion #brandy #monica #arianagrande #bobbybrown

Публикация от @ whitneyhoustonnbl

Сейчас в сети появился анонс мирового турне, которое пройдет под названием "Вечер с Уитни". Кроме голограммы артистки, на сцене будут выступать бэк-вокалистки и танцовщицы. Шоу полностью воссоздает последние выступления Уитни Хьюстон перед смертью. 

Интересно, что концерты прокомментировала сестра легендарной звезды. Пат Хьюстон призналась, что такие выступления понравились бы ее звездной родственнице.

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"Уитни гордилась своей семьей и поклонниками. Она обожала свою аудиторию, и поэтому мы уверены, что она одобрила бы эту театральную концепцию. Это событие на данном этапе является чем-то очень особенным, ведь голограммы с уважением воспроизводит творчество Уитни и подлинность ее выступлений. Это позволит поклонникам почувствовать удивительный голос и страсть моей сестры и передать эту магию будущим поколениям", – отметила она.

Талантливая певица Уитни Хьюстон умерла при загадочных обстоятельствах в феврале 2012 года. Тело звезды нашли в номере отеля в Лос-Анджелесе. Через 3 года после трагедии ее единственная дочь Бобби Кристина Браун умерла в больнице на 23-м году жизни. С декабря 2014 года девушка была в коме. В такой жуткой серии смертей подозревали бойфренда Кристины Браун, однако в январе 2020 года Ник Гордон также умер от передозировки наркотиками.

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Концерт, США, Музыка, Уитни Хьюстон, Песни, Голограмма, Голограмма Уитни Хьюстон.
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