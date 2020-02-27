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Монатик презентовал клип к песне "Сильно" (Видео)

Монатик презентовал клип к песне "Сильно" (Видео)
13:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Лирическую композицию Монатик посвятил своей жене – Ирине Демичевой.

Популярный украинский певец Монатик ловко сочетает гастрольный график, участие в развлекательных проектах, в частности, "Голосе страны-10", и творчество. 26 февраля артист презентовал клип к песне "Сильно", который уже успел растрогать его поклонников.

И хоть в ролике знаменитая украинка не предстанет, видео все же привлекло внимание пользователей сети.

На съемки артист пригласил привлекательную модель Анну Шуть, которая погружается в виртуальный мир. Совместно с режиссером Таней Муиньо Монатик решил показать магичность влюбленности, когда человеку кажется, что встреча любимой – это всего лишь красочный сон. 

"Иногда, когда сильно любишь, кажется, что попал в сон, настолько красивый, что проснуться страшно. Ничего вокруг не существует. Только невесомость и красота, на которую хочется смотреть вечно со всех ракурсов. В любое время. Красота, которая не знает границ, страхов и конца, та, что пробуждает в вас творца, портреты которой хочется рисовать снова и снова для того, чтобы эмоции, которые она дарит, остались, застыли навсегда и никогда не утихали, а превращались в музыку, слова, стихи, песни. Как же прекрасно, даже проснувшись, понять, что сон был лишь слегка гиперболизирован своими красками и отсутствием гравитации, а все остальное происходит наяву. Эта работа именно об этом ощущении. Падение вверх. Падение в космос, имя которому – любовь", – отметил Монатик.

#КомандаMONATIK2020: Монатик с участниками "Голоса страны" записали трек (Видео)

Привлекательная Анна Шуть предстает перед зрителями в розовом костюме с корсетным верхом. По сюжету, девушка падает в бездну и попадает в виртуальный мир, где в процессе падения примеряет маски и меняет имидж. Однако это всего лишь сон влюбленной женщины, которую возвращает в реальность Монатик.

Это твой портрет. Вернее, процесс его создания и эмоция, застывшая навсегда в этой мелодии, пока ты паришь в счастливом сне. Если бы слова смогли стать картиной, я бы нарисовал тебя именно такой. Очень красивой, – добавил Монатик.

Лирический трек "Сильно" вошел в третий сольный альбом "LOVE IT ритм". Именно с этой пластинкой Монатик устроил большое турне по городам Украины и миру.

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Музыка, Песни, Клипы, Монатик, Сильно, Песня Сильно, Песни Монатика.
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