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"Тартак" не завершает карьеру: группа продолжит выступать с новым вокалистом

"Тартак" не завершает карьеру: группа продолжит выступать с новым вокалистом
17:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Популярная украинская группа "Тартак" не планирует завершать карьеру.

После ухода из коллектива Сашка Положинского коллектив таки даст запланированный концерт в Киеве с новым солистом.

Известно, что выступление состоится 29 марта в столичном "Докер пабе". Это будет дебютный выход "Тартака" на сцену в обновленном составе. Сейчас представители коллектива не рассекречивают имени вокалиста, который заменит Сашко Положинского.

Интересно, что сам артист в восторге от идеи коллег о начале сотрудничества с новым фронтменом. Сашко Положинский признался в последнем видеоблоге, что знает этого певца и с удовольствием следить за его развитием в составе "Тартака". Кроме этого, вокалист добавил, что его коллеги по коллективу уже пишут новую музыку, которую впоследствии представят в обновленной группе.

Я могу с уверенностью заявить, что "Тартак" продолжает жить с новым вокалистом! Это для меня огромное удовольствие в этот день... Вокалист хороший, но я не слышал его еще в "Лесопилке"... Я буду сотрудничать с моим дорогим и родным коллективом, помогать, как только смогу, возможно, появится вдохновение новую песню написать. Почему бы и нет? – отметил Сашко Положинский.

Сам артист пока не намерен возвращаться на сцену. Сашко Положинский взял творческую паузу и в дальнейшем готов поддерживать "Тартак". Также он отметил, что будет зрителем первого выступления коллектива с новым вокалистом.

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Сашко Положинский не скрывает: в течение 20 дней он получил немало сообщений и перечитал комментарии поклонников группы. Некоторые фанаты подозревают, что коллектив не будет таким интересным, как раньше. Однако Саша Положинский попросил не делать поспешных выводов и дать возможность коллективу презентовать нового фронтмена.

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Музыка, Группа, Тартак, Украинская группа, Сашко Положинский.
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