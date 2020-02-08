Скачать
Суббота, 08.02.2020
Итоги дня 7 февраля: Зеленский в Италии, Сийярто в Украине, стрельба в Мукачево
Итоги дня 7 февраля: Зеленский в Италии, Сийярто в Украине, стрельба в Мукачево
Зима отменяется: в Украину идет потепление
Зима отменяется: в Украину идет потепление
Украина разгромила Хорватию в матче Кубка Федерации
Украина разгромила Хорватию в матче Кубка Федерации
8 февраля - приметы и обряды в Федоров день
8 февраля - приметы и обряды в Федоров день

"Я их подвел": Александр Положинский записал откровенное признание (Видео)

"Я их подвел": Александр Положинский записал откровенное признание (Видео)
08:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Известный певец рассказал, как живет после резонансного заявления.

Украинский вокалист Саша Положинский на днях ошарашил меломанов: 5 февраля артист заявил, что ушел из групп "Тартак" и "Бувье". Но пока сеть засыпали тысячи комментариев, певец решил записать очередное видео, в котором признался, как изменилась его жизнь.

Соответствующим роликом, он поделился на фейсбук-странице. По словам Саши Положинского, он стал первым украинским артистом, который покинул сразу две популярные группы – "Тартак" и "Бувье". И сделал фронтмен это не в пользу одного или другого, а просто решил уйти из коллективов. После заявления, которое всколыхнуло всю Украину, артист получил тысячи сообщений от поклонников и коллег и признался, что его мучает чувство вины.

"Ощущения очень неоднозначные. С одной стороны, начитался вчера много ваших отзывов, благодарностей. Это и приятно, и мучает чувство вины, что подвел. Но еще больше мучает перед коллегами-музыкантами. Понимаю, что их я подвел значительно больше и, возможно, даже оскорбил", – заявил Александр Положинский.

Кроме этого, артист рассказал историю, что его друг сравнил выход из групп со смертью. Все потому, что после заявления Саша Положинский смог увидеть, как много людей уважают его творчество в составе "Тартак" и "Бувье". В то же время украинский певец ожидает новые проекты и готов начинать работу над ними.

Дмитрий Шуров стал дояром коровы в селе под Киевом (Видео)

"Сколько бы раз я не извинялся, это ничего не изменит. Есть осознание того, что я сделал что-то важное, есть ожидание интересных вещей в будущем. И есть определенное облегчение. Например, это облегчение позволяет мне сейчас писать это видео. Большая благодарность всем, кто пишет добрые слова. Я и раньше понимал, что "Тартак" в первую очередь и "Бувье" частично – часть украинской музыкальной истории. В общем, мы свой вклад внесли и оставили его, он уже никуда не денется", – добавил он.

Не обошел вниманием Александр Положинский и предложение возглавить родной город Луцк. Артист утверждает, что не мечтал о кресле мэра, однако пообещал обдумать и обнародовать результат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Певец, Тартак, Украинский певец, Александр Положинский, Бувье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Разумков: Законодательной базы хватит для проведения выборов на Донбассе
04 Как сделать питьевую воду вкуснее и полезнее
05 Закройте незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР": Зеленский обратился к премьер-министру Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жертвами нового коронавируса стали уже более 700 человек
Жертвами нового коронавируса стали уже более 700 человек
Украина меняет правила пересечения детьми админграницы с Крымом
Украина меняет правила пересечения детьми админграницы с Крымом
В ВСУ создали новые Командования и назначили их глав
В ВСУ создали новые Командования и назначили их глав
Рецепт дня: Скумбрия запеченная в лимонном маринаде
Рецепт дня: Скумбрия запеченная в лимонном маринаде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь