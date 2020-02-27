Давайте строить с чистого листа: YUKO представили новый трек (Видео)

Украинская группа YUKO выпустила новую песню "Зима", которая символизирует перерождение. В основе песни — три хороводные веснянки, которые пелись в последние дни зимы и на пороге Масляной недели. По традиции переход зима-весна — это смерть и перерождение, новая жизнь, круговорот нескончаемой жизни и смерти.