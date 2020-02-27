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Тейлор Свифт стала мужчиной: перевоплощение певицы в новом клипе (Видео)

Тейлор Свифт стала мужчиной: перевоплощение певицы в новом клипе (Видео)
21:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Американская поп исполнительница Тейлор Свифт выпустила новый видеоклип на песню The Man, в котором артистка стала мужчиной-"нарциссом".

Новый хит появился на ютуб-канале Тейлор Свифт 27 февраля. Там исполнительница стала успешным и довольно самовлюбленным мужчиной, который пытается всем показать свои достижения. Ему нравится, когда им восхищаются и хвалят за достижения – на работе, в семье, в спорте.

Впрочем в конце видеоролика становится понятно, что это лишь актерская игра мужчины, а режиссером картины показывают саму Тейлор. Уже в титрах к видео поклонники видят, что на самом деле главным героем была сама Тейлор, которую профессионально загримировали и нарядили в мужскую одежду.

Только за 3 часа после публикации видеоролик посмотрели почти миллион раз.

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Что интересно, на одном из кадров можно увидеть отсылки к новому биографическому фильму о Тейлор Свифт "Miss Americana" Появился первый трейлер фильма “Miss Americana” о главной звезде США – Тейлор Свифт , но на постере фильма был изображен, правда, главный герой клипа с мужским именем "Тайлер Свифт".

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Музыка, Клип, Тейлор Свифт, Перевоплощение.
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