Скачать
Понедельник, 03.02.2020
Украинцам разрешили растаможивать автомобили онлайн
Украинцам разрешили растаможивать автомобили онлайн
Иран перестал делиться с Киевом доказательствами после утечки секретной записи
Иран перестал делиться с Киевом доказательствами после утечки секретной записи
Экс-игрок Динамо отказался переходить в российский чемпионат
Экс-игрок Динамо отказался переходить в российский чемпионат
Сыну Джона Леннона удалили злокачественную опухоль (Фото)
Сыну Джона Леннона удалили злокачественную опухоль (Фото)

Тейлор Свифт подогрела слухи о помолвке с Джо Элвином

Тейлор Свифт подогрела слухи о помолвке с Джо Элвином
15:02 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Отношения Элвина и Свифт продолжаются уже несколько лет.

В биографическом фильме "Мисс Американа" певица появилась с кольцом на безымянном пальце.

В Сети обсуждают возможную помолвку Тейлор Свифт и ее бойфренда Джо Элвина. Поводом для слухов стал новый биографический фильм о певице, который вышел на Netflix. В некоторых кадрах Тейлор сидит на диване, обсуждает политику и активно жестикулирует. А на безымянном пальце ее левой руки красуется массивное кольцо с бриллиантами.

Элвин также появляется в этом фильме, в одной из сцен он обнимает Тейлор. Сама пара о помолвке пока ничего не говорила.

Пара отличается чрезвычайной секретностью в вопросах личной жизни. В недавнем интервью Guardian Тейлор объяснила, что не говорит публично о Джо, чтобы сохранять границу между ее профессиональной и личной жизнью.

СМИ: Леди Гага закрутила новый роман с миллионером

Я поняла, что если заговорю о своих отношениях, то люди поймут, что это можно обсуждать, и начнут обсуждать. Здесь проходит граница, здесь я управляю своей жизнью, — отметила она.

Также недавно Тейлор возмутилась тем, что незамужних женщин донимают вопросами о свадьбе. Ее в том числе. По мнению певицы, "женщины — не инкубаторы", и подгонять их к замужеству — грубо и некрасиво.

Как только женщине исполняется 25, ее начинают донимать вопросом, когда она создаст семью. Это немного грубо. Мы можем сказать: эй, мы вообще-то больше, чем инкубаторы. Не надо донимать человека такими вопросами только потому, что это женщина и ей уже за 20, — сказала 30-летняя Свифт и отметила, что не считает взросление "медленной деградацией и движением к смерти".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Отношения, Знаменитости, Тейлор Свифт, Джо Элвин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
05 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупреждают о задержках посылок из Китая
Почта предупредила о задержках посылок из Китая
Стала известна дата съезда партии &quot;Слуга народа&quot;
Стала известна дата съезда партии "Слуга народа"
Укрзализныця запускает услугу доставки ручной клади на вокзалах
Укрзализныця запускает услугу доставки ручной клади на вокзалах
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (27.01 – 02.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь