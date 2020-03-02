Первый в своей дискографии: "Антитіла" представили альбом на виниле

Новости культуры:Это первый альбом, который группа выпустила в таком формате.

Группа "Антитіла" представила альбом Hello на виниле.

Пластинка была нарезана в Италии по специальному заказу. Настоящие ценители оценят ее белый цвет и вес 180 гр. Такому весу группа отдала предпочтение, потому что это категория "тяжелого винила" и он наиболее устойчив к повреждениям.

Обложка альбома имеет формат гейтфолда, или как еще называют разворотный конверт. Альбом Hello на виниле вышел тиражом всего 250 экземпляров. Поэтому всем желающим, кто хочет стать обладателем лимитированной пластинки необходимо поспешить.

"Я мог бы сказать, что это была моя мечта детства выпустить пластинку, но нет. Не буду лукавить. Мы решили выпустить альбом Hello в таком формате, потому что винил возвращается и сегодня он является интересным для многих коллекционеров, а также для наших фанов. Они неоднократно просили выпустить альбом именно в таком формате", - прокомментировал Тарас Тополя.

Hello - шестая пластинка в дискографии группы. Она состоит из 10 композиций. Альбом был представлен 14 апреля 2019 и в поддержку него сейчас длиться тур.