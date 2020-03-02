Первый в своей дискографии: "Антитіла" представили альбом на виниле

Группа "Антитіла" представила альбом Hello на виниле.
Пластинка была нарезана в Италии по специальному заказу. Настоящие ценители оценят ее белый цвет и вес 180 гр. Такому весу группа отдала предпочтение, потому что это категория "тяжелого винила" и он наиболее устойчив к повреждениям.
Обложка альбома имеет формат гейтфолда, или как еще называют разворотный конверт. Альбом Hello на виниле вышел тиражом всего 250 экземпляров. Поэтому всем желающим, кто хочет стать обладателем лимитированной пластинки необходимо поспешить.
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Гурт Антитіла представив перший вініл у своїй дискографії Це перший альбом, який гурт випустив у такому форматі. Альбом «Hello» повністю спродюсований гуртом Антитіла. До мастерінгу, який зробили спеціально для вінілу гурт підійшов як завжди ретельно у студії Bobina Records під керівництвом Хомулко Дмитра. Платівка нарізана в Італії на спеціальне замовлення. Справжні поціновувачі оцінять білосніжний колір платівки та вагу 180 гр. Саме такій вазі гурт віддав перевагу, бо це категорія «важкого вінілу» і він найбільш стійкий до пошкоджень. Обкладинка альбому має формат гейтфолду, або, як ще називають, розворотнього конверту. Розгорнувши її, слухач може відчути атмосферу, яка панує на стадіонних концертах гурту Антитіла. Бо альбом з самого початку писався саме для виконання його наживо перед десятками тисяч людей open-air. Альбом Hello на вінілі вийшов накладом всього 250 екземплярів, тому охочим бути володарем лімітованої платівки треба поспішати. «Я міг би сказати, що це була моя мрія дитинства випустити платівку, але ні. Не буду лукавити. Ми вирішили випустити альбом «Hello» у такому форматі, бо вініл повертається і сьогодні він є цікавим для багатьох колекціонерів і наших фанів, які неодноразово просили випустити альбом саме в такому форматі», - прокоментував @tarastopolia . Вініл - це логічне продовження великої історії «Hello» від гурту Антитіла. Hello - це шоста платівка у дискографії гурту. Вона складається з 10 композицій, більшість з яких вже стали народними хітами. Альбом був представлений 14 квітня 2019 р. у підтримку нього наразі продовжується тур. Він почався у травні 2019 року і зібрав 80 тисяч прихильників на стадіонах та у двох Столичних Палац Спорту. Цього року тур охопить понад 50 міст України, Польщі, Чехії, США та Канади. А концерти відбудуться на різних майданчиках: від тисячних залів до стадіонів. Уже можна придбати на наших концертах та в офіційному фаншопі в Інстаграм @antytila_fanshop #helloantytila #antytila_official #antytila #антитіла #vinyl
"Я мог бы сказать, что это была моя мечта детства выпустить пластинку, но нет. Не буду лукавить. Мы решили выпустить альбом Hello в таком формате, потому что винил возвращается и сегодня он является интересным для многих коллекционеров, а также для наших фанов. Они неоднократно просили выпустить альбом именно в таком формате", - прокомментировал Тарас Тополя.
Hello - шестая пластинка в дискографии группы. Она состоит из 10 композиций. Альбом был представлен 14 апреля 2019 и в поддержку него сейчас длиться тур.