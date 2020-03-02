Lil Uzi Vert представил новую песню (Видео)

Саймир Вудс, более известный как американский хип-хоп-исполнитель и автор песен Lil Uzi Vert, презентовал новую песню That Way. В сингле музыкант рассказывает о том, какой он крутой и с какими женщинами он был. Второй студийный альбом Lil Uzi Vert - Eternal Atake - должен выйти в этом году, но точной даты пока нет.