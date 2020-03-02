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Понедельник, 02.03.2020

Lil Uzi Vert представил новую песню (Видео)

Саймир Вудс, более известный как американский хип-хоп-исполнитель и автор песен Lil Uzi Vert, презентовал новую песню That Way. В сингле музыкант рассказывает о том, какой он крутой и с какими женщинами он был. Второй студийный альбом Lil Uzi Vert - Eternal Atake - должен выйти в этом году, но точной даты пока нет.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Рэпер, Песня, Трек, Lil Uzi Vert.
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