"Евровидение 2020": кому букмекеры сулят победу (Фото)

Новости культуры:Букмекеры назвали своих фаворитов на песенном конкурсе "Евровидение-2020".

Задолго до начала популярного вокального конкурса Евровидение-2020, букмекеры начинают ставить ставки и прогнозы на победителя конкурса, который получит главный кубок шоу. Сейчас в таблице лидирует Исландия.

65-й международный конкурс Евровидение-2020 состоится в Голландии, в Роттердаме. Полуфинал песенного конкурса пройдет 12 мая, второй полуфинал – 14 мая, а финал конкурса, в ходе которого определят победителя, проведут 16 мая. Ожидается, что в шоу примут участие представители 41 государства. Ведущими грандиозного шоу стали Шантал Янцен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит.

В Нацотборе на Евровидение от Украины победу одержала группа Go_A. Коллектив набрал 6 баллов от членов жюри и 6 баллов зрительского голосования на отборе. Представительница от Украины будет выступать в Роттердаме в первом полуфинале 12 мая под номером 15 с песней "Соловей".

Прогнозы букмекеров в финале Евровидения-2020

Фото: eurovisionworld.com

Букмекерский прогноз можно увидеть на официальном сайте песенного конкурса Евровидение. Место победителя предсказывают Исландии. Второе место занимает Литва. Тройку лидеров закрепляет Россия. На четвертом месте разместилась Румыния. На пятом месте находится Италия.

Болгария заняла 6 место. В десятке также разместились Швеция, Мальта, Германия, Норвегия. Украина, которая ранее находилась на 11 месте, опустилась на 23 место. Нидерланды, которые в этом году являются хозяевами песенного конкурса Евровидение-2020 и принимают у себя всех конкурсантов, находятся на 19 месте.