Скачать
Вторник, 03.03.2020
Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
День в ООС: погиб украинский защитник, еще четверо получили ранения
День в ООС: погиб украинский защитник, еще четверо получили ранения
Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
Сборная Украины узнала соперников по группе Лиги Наций
Самые продаваемые исполнители 2019 года: лидер рейтинга
Самые продаваемые исполнители 2019 года: лидер рейтинга

Самые продаваемые исполнители 2019 года: лидер рейтинга

Самые продаваемые исполнители 2019 года: лидер рейтинга
21:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Международная федерация производителей фонограммы (IFPI) объявила рейтинг самых продаваемых исполнителей 2019 года.

Американская певица Тейлор Свифт, которая названа самым высокооплачиваемым музыкантом года по версии Forbes, также возглавила рейтинг самых продаваемых исполнителей 2019 года по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), пишет billboard.

В августе прошлого года Свифт выпустила свой седьмой студийный альбом Lover, который дебютировал под номером 1 на Billboard 200.

На втором месте рейтинга расположился Эд Ширан, который выпустил в июле свой альбом №6 Collaborations Project с участием Stormzy, Cardi B и Camila Cabello. Третью строчку занимает Post Malone, выпустивший свой третий студийный альбом Bleeding Hollywood в сентябре 2019 года.

Замыкают пятерку лидеров Билли Айлиш, установившая несколько рекордов премии "Грэмми", а также группа Queen.

Тейлор Свифт стала мужчиной: перевоплощение певицы в новом клипе (Видео)

Отметим, что при составлении списка учитывается успех артиста и на цифровых платформах, и в обороте аналоговых записей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Тейлор Свифт, Артист, Певица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 В Украине – первый случай коронавируса
03 Врачи не советуют мыться каждый день
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 марта
05 В чем Ваша изюминка: простой психологический тест
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд запретил ФГИ менять членов дирекции &quot;Центрэнерго&quot;
Суд запретил ФГИ менять членов дирекции "Центрэнерго"
Маски не спасают: в Минздраве призывают не скупать средства индивидуальной защиты
В Минздраве призывают не скупать медицинские маски
Страны &quot;Большой семерки&quot; положительно оценили ход реформ органов прокуратуры
Страны G7 оценили ход реформ органов прокуратуры
Какая стоимость продуктов по состоянию на 3 марта 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 3 марта 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь