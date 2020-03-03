Самые продаваемые исполнители 2019 года: лидер рейтинга

Новости культуры:Международная федерация производителей фонограммы (IFPI) объявила рейтинг самых продаваемых исполнителей 2019 года.

Американская певица Тейлор Свифт, которая названа самым высокооплачиваемым музыкантом года по версии Forbes, также возглавила рейтинг самых продаваемых исполнителей 2019 года по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), пишет billboard.

В августе прошлого года Свифт выпустила свой седьмой студийный альбом Lover, который дебютировал под номером 1 на Billboard 200.

На втором месте рейтинга расположился Эд Ширан, который выпустил в июле свой альбом №6 Collaborations Project с участием Stormzy, Cardi B и Camila Cabello. Третью строчку занимает Post Malone, выпустивший свой третий студийный альбом Bleeding Hollywood в сентябре 2019 года.

Замыкают пятерку лидеров Билли Айлиш, установившая несколько рекордов премии "Грэмми", а также группа Queen.

Отметим, что при составлении списка учитывается успех артиста и на цифровых платформах, и в обороте аналоговых записей.