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"Все то, что происходит с нами каждый день": O.Torvald представили новый клип (Видео)

"Все то, что происходит с нами каждый день": O.Torvald представили новый клип (Видео)
20:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Сегодня, 3 марта, музыканты презентовали клип на новую композицию "Ненавиджу Вас Всіх".

Группа O.Torvald в новой видеоработе показала много социальных проблем и трагедий, которые есть в Украине и мире.

Солист коллектива Женя Галич эмоционально выразил свое отношение к процессам, которые сейчас происходят в политической и общественной жизни. Вокалист отметил, что стремился обратить внимание на глобальные проблемы человечества.

В новом клипе O.Torvald показано все то, что сегодня должно было бы пугать, однако не всегда мы обращаем внимание на эти вещи, а некоторые становятся для нас привычными. Коронавирус Covid-19, сбитый Ираном самолет МАУ, война на Донбассе, пожары в Австралии, драки депутатов в Верховной Раде и многое другое попало в ролик к треку группы.

Провал на Евровидении: Женя Галич ответил хейтерам

В видео показано все то, что происходит с нами каждый день. Иногда мы забываем следить за тем, что касается не только нас, но имеет отношение к другому. Как правило, нас беспокоят только наши проблемы, а на мой взгляд, нужно смотреть шире. Принцип "моя хата с краю" уже давно не работает, нужно действовать. И наименьшее, что мы можем сделать, это обратить внимание на глобальные проблемы, которые действительно существуют, – прокомментировал работу Женя Галич.

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Музыка, Клип, Песня, Группа, Трек, O.TORVALD.
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