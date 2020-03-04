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Среда, 04.03.2020

В память Лу Рида: Игги Поп презентовал клип на песню We Are The People (Видео)

Американский рокер Игги Поп выпустил клип на песню We Are The People, посвященный музыканту Лу Риду (2 марта ему бы исполнилось 78 лет). Композиция вошла в 18-й альбом Игги Попа Free, релиз которого состоялся в сентябре 2019 года. В основу песни также были положены стихи Лу Рида, написанные в 70-годах. Режиссером видео стал Саймон Тейлор, уже снимавший для музыканта клипы James Bond, Loves Missing. В ролике Игги Поп подражает Риду и его фирменной манере исполнения.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Песня, Игги Поп, Трек, Лу Рид.
18:38 Сегодня Телеграф
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