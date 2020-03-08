"Баби Круті Чуваки": QARPA выпустила зажигательный трек (Видео)

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17:15 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Ирена Карпа представила песню к Дню борьбы за женские права.

Украинская певица и писательница Ирена Карпа выпустила феминистический трек. Об этом Карпа сообщила на своей странице в Facebook.

... и пока незнакомые мужчины шлют мне тюльпаны и сопли о «празднике красоты» в частные месседжи, я хочу по-настоящему поздравить знакомых моих женщин. Знаковых, сильных, отчаянных. Откровенных, глубоких, смелых. Талантливых, неповторимых, творческих. Революционерок, новаторок. Писательниц, менеджерок, художниц, музыканток, дизайнеров, преподавательниц, адвокаток, дипломаток, журналистов, врачей. Мам, бабушек, сестер. Всех тех, кто важны не только для меня. Всех моих красавиц и умниц", - написала Карпа.

В песне можно услышать списки женских фамилий и имен - независимо от времени и профессий.

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Как ранее сообщалось, в Киеве состоялся митинг и марш за права женщин, в котором приняли участие около тысячи участников.

Спикеры акции требовали одинаковых прав женщин с мужчинами, равного представительства женщин в органах власти и ратификации Стамбульской конвенции, которая предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин.

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Песня, Qarpa, 8 марта, Ирена Карпа, Баби Круті Чуваки.
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