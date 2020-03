Как на "Голосе страны" прошли первые "вокальные бои" и кто покинул проект (Видео)

Новости культуры:После семи выпусков напряженных слепых прослушиваний участники команд сошлись в вокальных боях "Голоса страны" 10 сезон 8 выпуск.

Теперь количество мест может кардинально уменьшиться, поскольку звездным тренерам придется выбирать, кто из каждой пары подопечных имеет больше шансов идти с ним до победы.

Если на кастингах и слепых прослушиваниях участники-вокалисты "Голос страны" 10 сезон переживают, как поразить своего фаворита-тренера и развернуть его кресло, то уже на вокальных боях их волнение увеличивается в два раза. Ведь спеть песню лучше чем соперник и убедить тренера, что именно он достоин места в команде – это задача не из легких.

Впрочем, Тина Кароль, Монатик, Дан Балан и Потап с Настей уже готовы продемонстрировать всем результаты совместной работы с подопечными и сделать нелегкий выбор в пользу одного из каждой пары соперников. Стоит добавить, что после завершения всех вокальных боев, у каждого тренера должно остаться минимум по 8 участников в команде. Тренеры также имеют неограниченное количество "краж" вокалистов у своих коллег.

Команда Монатика

Сергей Роман и Андрей Подкалюк

24-летний гуцул и 25-летний сын священника еще до 8 выпуска шоу обещали, что борьба на сцене будет очень серьезной. Ребята не на шутку настроились на победу, поэтому со всей силой выложились во время исполнения лирической песни I believe in love. Монатик традиционно долго не мог определиться, кто же должен покинуть его команду, но первенство все же решил отдать Сергею Роману, поэтому Андрей Подкалюк покинул команду, но во время "кражи" его подхватила в свою команду Тина Кароль.

Лида Ли и Елизавета Криворучко

Бэк-вокалистка Монатика и настоящая "королева" бурлеска сошлись в действительно жестком бою. Хотя обе они являются сильными вокалистками, впрочем каждая из них чувствовали настоящее волнение перед выступлением. Девушки исполнили известный хит Тины Кароль и Юлии Саниной из группы The Hardkiss "Свободная", но в несколько измененном аранжировке. Пока Монатик думал, кто имеет шанс остаться в его команде, на сцене запел женский квартет в составе девушек, Тины Кароль и Юли Саниной, которая присутствовала в зале. Все же, пришло время Монатику выбрать, кто с ним пойдет дальше, и ею стала Лида Ли. Впрочем, Елизавета не ушла из проекта, поскольку ее "похитили" Потап и Настя.

Мария Щербак и Екатерина Чемезова

Кавер-вокалистка и звезда корпоративов уже знакомы много лет, но впервые сошлись на одной сцене "Голос страны". Монатик поручил им спеть песню "Святая" группы KAZKA в ярких неоновых костюмах. После долгих раздумий Монатик отдал предпочтение Марии Щербак, а вот Екатерину Чемезову так никто и не "похитил" из звездных тренеров.

Владислав Семенов и Никита Ходос

Неоднозначный экосексуал, которого на слепых прослушиваниях осудил Дима Балан, и уличный музыкант стали последними в 8 выпуске из команды Монатика, которые сошлись в вокальном бою. Ребята исполнили известную песню "Выхода нет", а после оценок коллег-тренеров Монатик вынес собственный вердикт – он выбрал Владислава Семенова в свою команду. Относительно Никиты Ходоса, то он покинул шоу, поскольку никто из судей его не хотел "похищать".

Команда Потапа и Насти Каменских

Анастасия Картвелишвили и Мариам Жордания

26-летняя художественный руководитель центра культуры и досуга в городе Слобожанский и 17-летняя бодіпозитивістка на проекте особо сдружились, но все же победить в вокальном бою желала каждая из них. На сцене 8 выпуска девушки исполнили популярный хит NK (Насти Каменских) Elefante, чем зажгли весь зал "Голоса страны". Но первенство супруги Потапа и Насти отдали Анастасии Картвелишвили. Мариам Жорданию никто из судей не перехватил, поэтому девушка покинула вокальный проект.

Мария Кондратенко и Ерлан Баибазаров

Звезда сериала "Школа" и таксист из Алматы имеют совершенно разные творческие пути в своей жизни, но желают одного – завоевать расположение своих тренеров и впоследствии победить на "Голосе страны". Пара в вокальном бою исполнила известный хит Монатика "Сильно" в новой аранжировке, чем изрядно удивили самого Монатика, Настю Каменских, Тину Кароль и всех зрителей в зале. Зал аплодировал стоя, после чего Монатика пригласили в трио-исполнение. Потап и Настя решили выбрать Ерлана Баибазарова, а вот Монатик решил похитить Марию Кондратенко, после чего Нурсултан Шатирханули окончательно покинул проект, поскольку он находился на "угнанном месте".

Руслана Калашникова и Николай Свид

Парень всем сердцем желает, чтобы его мама была здоровой после изнурительной болезни, в то время, как Руслана узнает в своей жизни музыку через цвета. Пара на сцене "Голоса страны" 10 в вокальном бою исполнила знаменитую украинскую песню "Цвіте терен". К слову, на сцене проекта Руслана выступала больной – с температурой около 40 градусов. Потап и Настя решили оставить в команде Руслану, в то время как Николай Свид покинул проект навсегда.

Команда Дана Балана

Роман Сасанчин и Сергей Клейнис

Первый батл Дана открыл дуэт знаменитого победителя Детского "Голос страны" Романа Сасанчина и сельского блогера Сергея Клейниса. 17-летний уроженец Тернопольщины и 23-летний парень из Хмельницкой области спели песню "Не дождь" Тины Кароль. Ребята на последних нотах соревновались изо всех сил, что почувствовал весь зал и звездные тренеры. Дан Балан решил все же выбрать Романа Сасанчина для дальнейшей борьбы, а вот Сергея все же никто не решился "украсть" в свою команду, поэтому он покинул шоу.

Татьяна Игнатенко и Назар Яцишин

Вокалистка, которая 9 раз пыталась попасть на шоу и учитель истории из Львова, стали следующей парой, которая сошлось в вокальном бою. Они исполнили популярный хит 90-х под названием Love to hate you, чем воспылали весь зрительный зал. Дан Балан признался, что их совместный вокал разорвал его сердце, но оно все же больше "потянулось" к Назару Яцишину. Одесситка Татьяна, к сожалению, осталась ни с чем.

Галина Рудык и Анжела Кансузян

Девушка, которая пишет песни для звезд украинского шоу-бизнеса и девушка, которая сбежала из Грузии, чтобы стать певицей, сошлись в одном вокальном бою под наставничеством Балана. Девушки спели сингл One of us, где Дан Балан решил выбрать с собой Галину Рудик. Насчет Анжелы, то ее из звездных тренеров никто хотел "похитить".

Евгений Анишко и Индира Едильбаева

Бывший сожитель по общежитию с Тиной Кароль и восточная красавица из Казахстана являются совершенно разными в вокальных стилях, но в вокальном бою они словно слились "в одно". Впрочем, Дан Балан решил отдать предпочтение Индире Едильбаевой. А вот Евгений Анишко идет в команду Потапа и Насти, поэтому Максим Гара, предварительно похищенный у Тины, покинул проект.

Команда Тины Кароль

Денис Жупник и Юрий Самовилов

Киевский телеведущий и сценарист музыкального проекта "Голос страны" сошлись в первом вокальном бою команды Тины Кароль. Мужчины на сцене исполнили песню, которая имеет полтора миллиарда просмотров на ютубе – The Hills канадского певца The Weeknd. Тренеры отметили, что ребята очень выросли за время тренировок под наставничеством Тины Кароль. Сама же певица решила оставить в своей команде Юрия Самовилова, а Дениса никто из тренеров так и не "похитил", поэтому Жупник покинул проект.

Артем Семенов и Нурсултан Шатирханули

Триумфатор популярного шоу "Україна має талант", который ушел со сцены в фермерство, и "король оперы" из Казахстана выступили следующими в вокальном бою. Мужчины исполнили песню "Frozen" Мадонны, где поразили мощным вокалом всю аудиторию. "Белая королева", как называют Тину на шоу, все обдумала и выбрала Артема Семенова. Во время "кражи", Нурсултана неожиданно решил украсть Монатик, поэтому мужчина из Казахстана остался на шоу.

Дарья Полоротова и Максим Гара

Фанатка Тины Кароль из России и солист оперетты вдвоем стремятся побороться не только за место в команде Тины, но и за ее сердце. Вокальный дуэт исполнил песню Un Giorno Per Noi, который, по словам судей, словно перенес всех в сказку. Тина Кароль после некоторых размышлений в голос решила избрать Дарью Полоротову для дальнейшей борьбы. Насчет Максима Гари, то их во время кражи сразу перехватили Потап и Настя Каменских. Затем Елизавета Криворучко, которую перехватили из другой команды, вынуждена была покинуть проект навсегда.

Даниэль Салем и Дарья Петрожицкая

Актриса сериала "Папик" и ресторатор из Одессы стали настоящим звездным "заключением" 8 выпуска "Голоса страны". Дарья призналась, что считает Даниэля примером идеального мужчины. В вокальном бою вокалисты исполнили песню "Позвони мне, позвони".

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских – известные украинские супруги, которые активно развивают свои музыкальные проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети", а вот для Насти Каменских такое шоу стало новинкой в ее карьере.

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славу он добывал тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!"и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получил немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру с группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил немалый успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. В 2019 году он стал наставником Оксаны Мухи в 9 сезоне проекта "Голос страны" и одержал с ней победу.