Оззи Осборн представил клип на дуэтную песню с Элтоном Джоном (Видео)

Британский рок-музыкант Оззи Осборн, выпустивший ранее клип на песню Straight To Hell, презентовал новую работу - музыкальное видео на сингл Ordinary Man, записанный совместно с певцом Элтоном Джоном. В записи также принял участие Slash. Композиция вошла в новый одноименный альбом Ordinary Man, релиз которого состоялся 21 февраля.