Евровидение 2020: представители России уже нарушили правила конкурса

Новости культуры:Представители России Little Big нарушили правила Евровидения-2020 не представив вовремя конкурсную песню.

Международный конкурс Евровидение-2020 может состояться без представителя от России. Группа Little Big нарушила правила, ведь должна была презентовать песню для отбора до 9 марта. Музыканты так и не опубликовали трек, с которым представят свою страну в Роттердаме.

Россия определилась с представителем на Евровидение-2020 около недели назад. Группа Little Big стал единственным участником конкурса, который не представил свою песню. Несмотря на то, что грандиозное музыкальное событие состоится уже в начале мая в этом году, крайний срок для подтверждения участия – 9 марта.

Согласно информации на официальной странице Евровидения-2020, коллектив Little Big до сих пор не обнародовал свой конкурсный трек. Представители артистов объявили, что песня появится в сети 13 марта и никаких штрафных санкций на группу накладывать не будут. Они собрали и отправили все необходимые документы, как того требуют правила Евровидения.

Сами исполнители не комментируют, чем вызвана такая задержка с публичным дебютом.