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Евровидение 2020: представители России уже нарушили правила конкурса

Евровидение 2020: представители России уже нарушили правила конкурса
16:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Представители России Little Big нарушили правила Евровидения-2020 не представив вовремя конкурсную песню.

Международный конкурс Евровидение-2020 может состояться без представителя от России. Группа Little Big нарушила правила, ведь должна была презентовать песню для отбора до 9 марта. Музыканты так и не опубликовали трек, с которым представят свою страну в Роттердаме.

Россия определилась с представителем на Евровидение-2020 около недели назад. Группа Little Big стал единственным участником конкурса, который не представил свою песню. Несмотря на то, что грандиозное музыкальное событие состоится уже в начале мая в этом году, крайний срок для подтверждения участия – 9 марта.

Согласно информации на официальной странице Евровидения-2020, коллектив Little Big до сих пор не обнародовал свой конкурсный трек. Представители артистов объявили, что песня появится в сети 13 марта и никаких штрафных санкций на группу накладывать не будут. Они собрали и отправили все необходимые документы, как того требуют правила Евровидения.

Евровидение 2020: в сеть слили конкурсную песню Little Big (Видео)

Сами исполнители не комментируют, чем вызвана такая задержка с публичным дебютом.

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Евровидение, Российская группа, Группа, LITTLE BIG, Евровидение 2020.
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