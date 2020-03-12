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Рок-группа Coldplay представила клип, снятый в Киеве (Видео)

Рок-группа Coldplay представила клип, снятый в Киеве (Видео)
19:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Британская рок-группа выпустила новую видеоработу на песню Trouble In Town.

Над видео работала украинская Radioactive Film, известная сотрудничеством со многими мировыми звездами, например twenty one pilots, FKA twigs, Carnage & Steve Aoki. Сняла работу ирландская режиссер Айофе МакАрдл.

В интервью изданию the Village Ukraine представители компании Radioactive Film рассказали, что клип снимали на Ленинской кузнице и по всему Киеву.

В частности, в видео заметно жилой квартал Chicago Central House, расположенный возле станции метро "Олимпийский", а также – Дом одежды на Львовской площади.

Также в клипе можно узнать автомобиль, из которого продают шаурму, МАФы с панини и киевские аптеки. Кроме этого, на кадрах из супермаркета заметны украинские продукты.

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В клипе прослеживается современная трактовка антиутопии Джорджа Оруэлла "Колхоз животных". Герои видео – животные, которые выглядят и ведут себя как обычные люди.

Клип был снят в Киеве в декабре 2019 года.

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Музыка, Клип, Coldplay, Рок-группа, Группа.
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