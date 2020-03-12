Джастин Тимберлейк и Anderson .Paak презентовали песню из "Троллей 2" (Видео)

Новости культуры:Артисты выпустили песню Don’t Slack, которая является одним из саундтреков к мультфильму "Тролли 2".

Джастин Тимберлейк и Anderson .Paak выпустили песню Don't Slack - она вошла в саундтрек нового мультфильма "Тролли 2: Мировое турне", в котором оба музыканта озвучивают героев.

Ранее Джастин Тимберлейк и SZA выпустили клип на песню The Other Side из мультфильма "Тролли 2".

Напомним, сиквел мультфильма "Тролли" выйдет в украинский прокат 19 марта 2020 года.

В прошлой части любители обнимашек и веселых песен давали отпор злым бергенам. Теперь главным героям предстоит узнать, что за пределами их деревни есть и другие тролли с совершенно другими музыкальными предпочтениями (фанк, кантри, техно, классика, поп и рок). Но им предстоит объединиться, чтобы одолеть очередного врага.

Как сообщалось ранее, на украинском языке мультфильм озвучат MONATIK, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, DANTES и TAYANNA.