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"Евровидение юных музыкантов-2020": на участие подано более 30 заявок

"Евровидение юных музыкантов-2020": на участие подано более 30 заявок
16:30 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Среди заявителей на участие в отборе больше всего пианистов и скрипачей.

С 13 марта комитет по отбору участника на "Евровидение юных музыкантов-2020" начал обрабатывать заявки, чтобы определить победителя.

Отбор будет проходить по видеозаписям, которые участники присылали вместе с анкетой. В период с 26 марта до 6 апреля объявят имя победителя отбора представителя Украины.

"Среди заявителей на участие в отборе больше всего пианистов и скрипачей. Также подали заявку саксофонисты, арфисты, виолончелисты, флейтисты, кларнетисты и бандуристы. Среди заявителей есть как лауреаты международных конкурсов, так и обычные ученики музыкальных школ", – сообщили на Общественном.

По словам исполнительного продюсера музыкальных и развлекательных программ общественного телеканала "UA: Первый" Станислава Медведева, заявки поступили из разных городов, а это подтверждает, что в Украине много талантливых детей-музыкантов.

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В состав жюри вошли двое представителей НСТУ – члены правления Дмитрий Хоркин и Ярослав Лодыгин и восемь авторитетных специалистов из мира классической музыки – Владимир Шейко, Юрий Василевич, Юрий Кот, Мирослава Которович, Богдана Пивненко, Павел Пименов, Ирина Полстянкіна и Татьяна Рощина.

Напомним: 17 февраля 2020 года в НСТУ приняли решение вернуться на конкурс классической музыки, который организует Европейский вещательный союз (ЕВС), – "Евровидение юных музыкантов" (Eurovision Young Musicians).

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Конкурс, НСТУ, Евровидение юных музыкантов 2020, Станислав Медведев, Eurovision Young Musicians.
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