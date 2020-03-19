Дочь Умы Турман Майя Хоук представила клип на песню из дебютного альбома (Видео)

Дочь Умы Турман и Итана Хоука - актриса и певица Майя Хоук ("Однажды в... Голливуде", "Очень странные дела") выпустила клип на песню By Myself. Композиция войдет в ее дебютный альбом Blush, релиз которого запланирован на 19 июня. Тексты песен из нового альбома Майя написала сама, а музыку - Джесси Харрис.