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Четверг, 19.03.2020

Дочь Умы Турман Майя Хоук представила клип на песню из дебютного альбома (Видео)

Дочь Умы Турман и Итана Хоука - актриса и певица Майя Хоук ("Однажды в... Голливуде", "Очень странные дела") выпустила клип на песню By Myself. Композиция войдет в ее дебютный альбом Blush, релиз которого запланирован на 19 июня.  Тексты песен из нового альбома Майя написала сама, а музыку - Джесси Харрис.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Песня, Майя Хоук.
19:28 Сегодня Телеграф
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