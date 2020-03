Адам Ламберт выпустил новый альбом (Видео)

Американский певец, нынешний фронтмен группы Queen Адам Ламберт презентовал новый альбом Velvet. Первая его часть - Velvet: Side A вышла в сентябре прошлого года. Артист называет песни из релиза "изящными номерами, помогающими поймать настроение". В новую пластинку вошли 13 треков, в том числе обнародованные ранее Roses, Superpower, Comin In Hot, New Eyes и Feel Something.