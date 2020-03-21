Многим эта песня будет близка: Аня Нилова представила новый трек (Видео)

Новости культуры:Композиция войдет в сольный альбом певицы.

Аня Нилова представила новый сингл "Соло". Песня появилась на официальном YouTube-канале артистки.

Автором и композитором трека выступила сама Нилова, артистка поет в стиле поп-рок.

По словам Ани, "Соло" – песня про сумбурность эмоций: когда ты приходишь домой, падаешь на диван, берешь в руки инструмент, и вываливаешь все свои эмоции в песню.

"Ты всегда один и не важно сколько окружает тебя людей. Ты есть сам у себя - такова реальность. И она меня уже давно не пугает. Думаю многим эта песня будет близка", - рассказала Аня Нилова.

Скоро ожидается также выход альбома авторских песен. В него войдут уже известные синглы "С тобой", "Сны на двоих", новая песня "Соло" и другие.