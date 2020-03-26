SING4LIFE: Bono, will.i.am, Jennifer Hudson and Yoshiki записали совместную песню (Видео)

Новости культуры:Певцы представили совместную песню в поддержку тем, кто на карантине.

Лидер группы U2 Боно ранее выпустил песню в поддержку итальянцев, а сейчас вместе с рэпером will.i.am, певицей Дженнифер Хадсон и японским музыкантом Yoshiki записали композицию Sing for Life (#SING4LIFE).

Сингл опубликован на YouTube-канале will.i.am. в поддержку тех, кто находится на карантине.

"Эта песня была создана, чтобы принести радость. В такие времена творческие люди должны продолжать сотрудничать. Являетесь ли вы компьютерным гением, инженером, терапевтом или учителем, сидя на карантине, не означает, что вы одиноки. Прелесть международной связи в том, что в интернете никто не одинок", - говорится в описании под видео.

В ролике были использованы видео, где люди поют на крышах и балконах.