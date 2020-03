OneRepublic представила еще одну песню из нового альбома (Видео)

Композиция войдет в пятый студийный альбом Human, релиз которого назначен на 8 мая 2020 года. В трек лист новой пластинки войдут 16 песен. Ранее уже были представлены синглы Wanted, Rescue Me и Didn’t I. Предыдущая пластинка группы Oh My My увидела свет в 2016 году.