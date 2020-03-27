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"Наша бразильская остановка": ДахаБраха выпустила новый альбом

"Наша бразильская остановка": ДахаБраха выпустила новый альбом
12:49 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Украинская группа презентовала новый альбом Alambari.

Украинская этно-хаос группа "ДахаБраха" (DakhaBrakha) представила свой новый альбом Alambari.

Пластинка посвящена путешествиям по миру. А название альбому дала местность в горах Бразилии - городок Аламбари.

В трек-лист вошли девять песен.

 
 
 
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Найважливіше – визначитися зі швидкістю пересування. Адже швидкість задає ритм загальної зони комфорту. Припустимо, це буде рівномірне поскрипування колеса хури. Саме цей звук упіймає чутливий мікрофон і саме цей звук попадає в loop station одному із музикантів. За бажанням, його можна зімітувати плачем віолончелі – а значить, ритм запущено. Його пульсація супроводжуватиме нас тривалий час. Хіба ж ми кудись поспішаємо? Ні. Ми відразу окреслили спектр обмежень швидкості. Чи можна встигнути об'їхати всю Україну, коли пересуваєшся таким чином? А ще встигати пересуватися світом, споглядати вічну красу, черпати крихтами враження від інших культур, запозичень, імітаційних вкраплень. Колись, у мандрах матеріалом попередьного альбому «Шлях» нам вдалося заїхати в Київську, Вінницьку, Полтавську, Житомирську, Рівненську, Луганську області, Крим… Але наша країна така величезна, що всю її одним махом не об’їдеш. Більше того, якщо не обмежуватися лише її кордонами, пам’ятаємо про Австралію, Нову Зеландію, Францію, Америку, Бразилію та ще десятки інших, менш відомих країн. Отже… це чудовий привід пересісти на якийсь більш сучасний транспорт, відвідати неосяжні широти та розповісти про них наступного разу. Alambari – наша бразильска зупинка на цьому маршрутi. I, хоча в цьому матерiалi немає суто бразильскої автентики, хтозна як територія та мiсцевiсть вплинули на нас пiд час запису. Отже, наша подорож триває! Посилання на альбом у шапці профілю!

Публикация от DakhaBrakha (@dakhabrakha)

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"Когда-то в странствиях материалом предыдущего альбома "Шлях" нам удалось заехать в Киевскую, Винницкую, Полтавскую, Житомирскую, Ровенскую, Луганскую области, Крым ... Но наша страна такая огромная, что всю ее одним махом не объедешь. Более того, если не ограничиваться только ее пределами, помним Австралию, Новую Зеландию, Францию, Америку, Бразилию и еще десятки других менее известных стран...Alambari - наша бразильская остановка на этом маршруте. I, хотя в этом материале нет чисто бразильской аутентичности, кто знает как территория и местность повлияли на нас во время записи", - написали музыканты.

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Музыка, Альбом, ДахаБраха, Alambari.
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