"Наша бразильская остановка": ДахаБраха выпустила новый альбом

Новости культуры:Украинская группа презентовала новый альбом Alambari.

Украинская этно-хаос группа "ДахаБраха" (DakhaBrakha) представила свой новый альбом Alambari.

Пластинка посвящена путешествиям по миру. А название альбому дала местность в горах Бразилии - городок Аламбари.

В трек-лист вошли девять песен.

"Когда-то в странствиях материалом предыдущего альбома "Шлях" нам удалось заехать в Киевскую, Винницкую, Полтавскую, Житомирскую, Ровенскую, Луганскую области, Крым ... Но наша страна такая огромная, что всю ее одним махом не объедешь. Более того, если не ограничиваться только ее пределами, помним Австралию, Новую Зеландию, Францию, Америку, Бразилию и еще десятки других менее известных стран...Alambari - наша бразильская остановка на этом маршруте. I, хотя в этом материале нет чисто бразильской аутентичности, кто знает как территория и местность повлияли на нас во время записи", - написали музыканты.