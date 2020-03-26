Дуа Липа порадовала своих фанов новым клипом на песню "Break My Heart" (Видео)

Новости культуры:Британская певица презентовала яркое музыкальное видео.

В новой музыкальной видеоработе 24-летняя поп-звезда появляется в ярких ретро-образах.

На своей странице в Instagram певица сообщила, что съемки видео проходили в период, когда она сильно болела гриппом.

"Спасибо всем, кто сделал это возможным и так усердно работал во время ужасной погоды при -8 градусов, протягивая мне руку несмотря на то, что у меня был самый страшный грипп в моей жизни. Мы сделали то, что надеемся, вам понравится!", - написала звезда.

Напомним, накануне Липа объявила, что ее новый студийный альбом Future Nostalgia выйдет раньше запланированной даты релиза. Певица сообщила, что релиз пластинки перенесен с апреля на март - в частности, выход альбома состоится уже в эту пятницу, 27 марта.