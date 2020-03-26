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Четверг, 26.03.2020
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Дуа Липа порадовала своих фанов новым клипом на песню "Break My Heart" (Видео)

Дуа Липа порадовала своих фанов новым клипом на песню "Break My Heart" (Видео)
20:24 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости культуры:Британская певица презентовала яркое музыкальное видео.

В новой музыкальной видеоработе 24-летняя поп-звезда появляется в ярких ретро-образах.

На своей странице в Instagram певица сообщила, что съемки видео проходили в период, когда она сильно болела гриппом.

"Спасибо всем, кто сделал это возможным и так усердно работал во время ужасной погоды при -8 градусов, протягивая мне руку несмотря на то, что у меня был самый страшный грипп в моей жизни. Мы сделали то, что надеемся, вам понравится!", - написала звезда.

Леди Гага перенесла выход своего нового альбома "Chromatica"

Напомним, накануне Липа объявила, что ее новый студийный альбом Future Nostalgia выйдет раньше запланированной даты релиза. Певица сообщила, что релиз пластинки перенесен с апреля на март - в частности, выход альбома состоится уже в эту пятницу, 27 марта.

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Клип, Певица, Дуа Липа, Break My Heart.
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