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Леди Гага перенесла выход своего нового альбома "Chromatica"

Леди Гага перенесла выход своего нового альбома "Chromatica"
17:24 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:Альбом "Chromatica" отложен на неопределенный срок.

Американская певица Леди Гага, которая презентовала ранее клип на песню Stupid Love, перенесла из-за коронавируса выход своего нового альбома на неопределенный срок.

Пластинка должна была выйти 10 апреля. Новую дату релиза исполнительница пообещала назвать позже.

В треклист войдут 16 песен, в том числе Stupid Love. В записи альбома принял участие вокалист OneRepublic Райан Теддер, который назвал его "самой крутой штукой, которая выйдет в 2020 году".

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Также артистке пришлось отложить концерты в Лас-Вегасе, запланированные на апрель и май. Леди Гага призналась, что планировала устроить секретное выступление на фестивале Coachella, который был перенесен с апреля на осень.

Напомним:

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Все по теме:

Леди Гага, Карантин, Коронавирус, Stupid Love, Chromatica.
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