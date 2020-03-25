Леди Гага перенесла выход своего нового альбома "Chromatica"

Американская певица Леди Гага, которая презентовала ранее клип на песню Stupid Love, перенесла из-за коронавируса выход своего нового альбома на неопределенный срок.
Пластинка должна была выйти 10 апреля. Новую дату релиза исполнительница пообещала назвать позже.
В треклист войдут 16 песен, в том числе Stupid Love. В записи альбома принял участие вокалист OneRepublic Райан Теддер, который назвал его "самой крутой штукой, которая выйдет в 2020 году".
Также артистке пришлось отложить концерты в Лас-Вегасе, запланированные на апрель и май. Леди Гага призналась, что планировала устроить секретное выступление на фестивале Coachella, который был перенесен с апреля на осень.
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