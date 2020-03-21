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Что-то прекрасное: Даффи презентовала песню "Something Beautiful" (Видео)

Что-то прекрасное: Даффи презентовала песню "Something Beautiful" (Видео)
21:09 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости культуры:Эйми Энн Даффи - британская поп-исполнительница, которую музыкальная пресса называет "новой Дасти Спрингфилд".

Месяц назад певица Даффи, исполнительница хитов Mercy и Rain on Your Parade, шокировала общественность своим признанием о том, что ее похитили, насиловали и накачивали наркотиками в течение нескольких дней.

Все это случилось несколько лет назад - тогда певица пропала с радаров общественности и перестала выпускать песни.

Подробностями случившегося Даффи обещала делиться в своем недавно созданном Instagram. Вчера она опубликовала новый пост.

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"Привет! Надеюсь, вы в порядке и в безопасности! Я хотела представить вам свою новую песню, которую вы можете послушать на радио, если захотите. Наверно, вы читали пост, который я написала несколько недель назад.

Теперь мне лучше, я чувствую себя свободнее. Я пыталась продолжить рассказывать эту историю в интервью, но это оказалось сложнее, чем я думала. Скоро я продолжу свой рассказ в письменной форме.

Песня называется Something Beautiful. Надеюсь, она поднимет вам настроение и понравится.

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Я не планирую выпускать ее на альбоме, просто хотела сделать что-то хорошее для людей, которые сейчас находятся в самоизоляции из-за эпидемии коронавируса,- написала певица.

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Песня, Карантин, Певица, Даффи, Something Beautiful.
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