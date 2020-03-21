Звуки карантина: TVORCHI представили джингл на злободневную тему (Видео)

Новости культуры:Группа TVORCHI записали джингл из звуков, которые общество слышит ежедневно в условиях изоляции.

При современных обстоятельствах граждане по всему миру вынуждены отказаться от будничных забот и изменить привычный ритм жизни. Звезды по всему миру вдохновляют людей заботиться о своем здоровье и соблюдать меры безопасности. Музыканты призывают фанов оставаться дома своим творчеством. К инициативе присоединился и коллектив TVORCHI.

Тернопольская группа записала актуальный джингл из звуков карантина. Мелодия действительно состоит из тех звуков, которые сегодня приходится слышать всем без исключения - использование антисептического средства, воды в открытом кране, рассыпанной гречки, шороха полочек и открытого окна.

"Мы, как и все сознательные украинцы, сохраняем спокойствие и остаемся дома! Эти несколько дней вдохновили нас на музыку, которая состоит из звуков карантина. Нашей музыкой мы призываем вас противодействовать коронавирусу, ведь это очень просто - #залишайсявдома", - презентовали джингл музыканты.

Стоит отметить, что с 18 марта Украина живет в условиях усиленного карантина - закрыты торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, театры и кинотеатры, внедрены ограничения в общественном транспорте и остановлено метро. По состоянию на 21 марта в стране зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, из них 3 - летальные.