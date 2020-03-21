Звуки карантина: TVORCHI представили джингл на злободневную тему (Видео)

При современных обстоятельствах граждане по всему миру вынуждены отказаться от будничных забот и изменить привычный ритм жизни. Звезды по всему миру вдохновляют людей заботиться о своем здоровье и соблюдать меры безопасности. Музыканты призывают фанов оставаться дома своим творчеством. К инициативе присоединился и коллектив TVORCHI.
Тернопольская группа записала актуальный джингл из звуков карантина. Мелодия действительно состоит из тех звуков, которые сегодня приходится слышать всем без исключения - использование антисептического средства, воды в открытом кране, рассыпанной гречки, шороха полочек и открытого окна.
"Мы, как и все сознательные украинцы, сохраняем спокойствие и остаемся дома! Эти несколько дней вдохновили нас на музыку, которая состоит из звуков карантина. Нашей музыкой мы призываем вас противодействовать коронавирусу, ведь это очень просто - #залишайсявдома", - презентовали джингл музыканты.
View this post on Instagram
Ми, як і всі свідомі українці, зберігаємо спокій та залишаємось вдома! Ці декілька днів надихнули нас на музику, яка складається із звуків карантину: використання антисептичного засобу, води у відкритому крані, розсипаної гречки, шарудіння поличок, та всього іншого, що оточує нас вдома щосекунди. Нашою музикою ми закликаємо вас протидіяти коронавірусу, адже це дуже просто - #залишайсявдома ⠀ Like all caring Ukrainians, we keep calm and stay at home! These several days have inspired us to make music of quarantine sounds: the use of antiseptic, water in an open tap, scattered buckwheat, rustling shelves, and everything else that surrounds us every second at home. We believe that together we will overcome COVID-19, because it's so simple to #stayathome ⠀ #stayathome #quarantinesounds #звукикарантину
Стоит отметить, что с 18 марта Украина живет в условиях усиленного карантина - закрыты торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, театры и кинотеатры, внедрены ограничения в общественном транспорте и остановлено метро. По состоянию на 21 марта в стране зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, из них 3 - летальные.