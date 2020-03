Коронавирус в музыке: люди со всего мира поют об инфекции и карантине (Видео)

Новости культуры:На фоне пандемии Covid-19, музыканты, которые из-за карантина резко оказались без работы, в свободное время пишут песни о коронавирусе.

Украинский певец Потап выпустил песню про коронавирус. Новый трек получил название "Карантин".

Ролик был снят в пустом зале кинотеатра. В клипе супруг Насти Каменских мечтает о том, когда можно будет встретиться с любимыми людьми и полетать за границу.

"Но мы в конце с тобой выживем, just keep your hands clean", - говорит Потап в новой песне.

Белорусский хип-хоп исполнитель Сергей Пархоменко, он же Серега, он же Полиграф ШарикOFF, как и Потап, не оставил без внимания тему вспышки коронавируса. Рэпер записал песню с одноименным названием и анонсировал выход клипа.

"Мой Коронавирус совсем неопасен, - сразу предупреждает Полиграф. - Он вызывает не кашель и повышенную температуру, а желание жить и радоваться жизни".

Прикарпатец Назарий Яцишин выпустил лирический трек, в котором сравнивает любовь с вирусом.

Вьетнамский анимированный ролик в игривой форме рассказывает что делать, чтобы не заразиться. Видео стало действительно вирусным - в соцсетях оно вызвало танцевальный челлендж.

А вот зажигательный хит из Мексики. Под латиноамериканский ритм певец разъясняет простые правила гигиены, которые уберегут от вируса. Чаще мойте руки с мылом, amigos!

Еще одна песня на испанском. Осторожно, мотив заразителен - стоит пару раз послушать, и песня будет играть в голове целый день.

А эту песню коротко можно описать так: весело о страшном. Исполнитель непринужденно поет о ходе и последствиях болезни.

Индийский клип о пандемическом заболевания. В ролике вирус предстает в образе мачо, который соблазняет девушку Huma Nity скорее снять медицинскую маску.

Вооружившись рифмой, против коронавируса появились рэперы. В тексте американского исполнителя говорится, что люди борются с врагом, у которого нет лица. Но все же надежды терять не следует.

Что и говорить, даже дети составляют песни о инфекцию. Девочка из американского штата Айова под гитару поет, как она ненавидит коронавирус, ведь из-за карантина ей приходится сидеть дома.

Напомним, все больше звезд Голливуда сообщают о положительных тестах на коронавирус. Одним из первых был Том Хэнкс со своей супругой, которых, кстати, уже выписали из больницы. Недавно о заболевании сообщил актер Идрис Эльба, после коронавирус обнаружили у актеров из "Игры престолов" - Кристофера Хивью и Индиры Вармы. Также опасный вирус подхватила украинская "девушка Бонда" Ольга Куриленко. К числу знаменитостей, которые заразились, присоединился и 51-летний американский киноактер Дэниэл Дэ Ким.

Американский ведущий и исполнительный продюсер популярного вечернего ток-шоу Watch What Happens Live Энди Коэн объявил, что болен коронавирусом. Инфицированным оказался клавишник американской рок-группы Bon Jovi Дэвид Брайан. У известной голливудской и украинской актрисы Иванны Сахно также подтвердили коронавирус. Стало известно об инфицировании 78-летнего оперного певца Пласидо Доминго.