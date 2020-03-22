Украинская и голливудская актриса сообщила о заражении коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Актриса уточнила, что симптомы коронавируса проявились не сразу и не все одновременно (боль в спине, боль в легких, температура, носовое кровотечение).

У известной голливудской и украинской актрисы Иванны Сахно подтвердили коронавирус.

Об этом Иванна написала в собственном Instagram.

"Всем привет. Я только что получила результат теста на Covid-19. Он оказался положительным", - написала Сахно.

"Симптомы коронавируса проявились не сразу и не все одновременно (боль в спине, боль в легких, температура, носовое кровотечение). Хочу попросить каждого из вас, не важно есть ли у вас какие-либо симптомы, просто будьте дома. Это наш общественный долг. Тем самым вы сохраните жизнь тем, кто вокруг вас", - говорится в посте актрисы.

По состоянию на утро 22 марта вирусом SARS-CoV-2 в мире заразились 307 280 человек. В общем умерли 13049, еще 92 376 человек выздоровели.

Напомним: