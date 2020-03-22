У Пласидо Доминго обнаружен коронавирус

Новости шоу бизнеса:Артист сделал тест на Covid-19, который показал положительный результат.

Коронавирус в очередной раз подтвердили у знаменитости. Стало известно об инфицировании 78-летнего оперного певца Пласидо Доминго.

Испанский оперный певец Пласидо Доминго, который недавно признал свою вину в сексуальных домогательствах к 20 женщинам, сегодня, 22 марта, признался, что у него диагностировали коронавирус. Об этом знаменитость сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Смертельный вирус распространяется в мире с космической скоростью. Каждый день становится известно о десятках тысячах больных, среди которых оказываются и звезды мирового шоу-бизнеса. Они рассказывают поклонникам об инфицировании, симптомах, которые у них проявляются, и лечении. Призывают также беречь себя и близких.

"Сейчас мы все чувствуем себя хорошо. У меня имелись симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил сделать тест, результаты которого оказались положительными", - пишет Пласидо в публикации.

Пласидо Доминго отметил, что считает своим моральным долгом объявить о положительном результате теста на Covid-19. Он вместе с семьей будет находиться на карантине до тех пор, пока это будет необходимо с медицинской точки зрения.