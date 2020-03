"Нам больше всего нужна музыка": Дуа Липа представит альбом раньше срока

Британская певица Дуа Липа сообщила, что премьера ее нового альбома Future Nostalgia, который должен был выйти 3 апреля, состоится на неделю раньше, 27 марта.

Об этом артистка написала в своем Twitter.

"Я немного сомневалась, правильно ли делать запуск в такое время, потому что многие люди страдают. Я даже не уверена, что поступаю правильно сейчас, но мне кажется, что в такое непростое время нам больше всего нужна музыка. Я надеюсь, что мой новый альбом принесет вам немного счастья и заставит вас улыбаться и танцевать. Надеюсь, вы будете мной гордиться", - отметила Липа.

.@DuaLipa pushes forward the release of her sophomore album, ‘Future Nostalgia,’ to THIS Friday - March 27 - amid the Coronavirus pandemic:

— Pop Crave (@PopCrave) March 23, 2020