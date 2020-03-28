Бон Джови представил публике песню, записанную с принцем Гарри (Видео)

Американский рокер Джон Бон Джови выпустил сингл Unbroken, записанный с британским принцем Гарри и военным хором.
Трек Unbroken был записан в прошлом месяце в легендарной лондонской студии Abbey Road, когда Гарри ненадолго прилетал домой, чтобы посетить последние запланированные мероприятия в качестве старшего члена королевской семьи.
В записи новой версии трека 2019 года также принял участие хор из 12 человек.
Песня была записана, чтобы повысить осведомленность о посттравматическом стрессовом расстройстве.
Все доходы от сингла пойдут в Фонд Invictus Games, который поддерживает восстановление и реабилитацию раненых и получивших инвалидность военнослужащих.