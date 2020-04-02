Певица-трансгендер презентовала свой дебютный трек Fallen Angel (Видео)

Новости культуры:Новую песню она написала еще в 2019 году, переживая непростой период в жизни.

Украинская певица-трансгендер, ранее известная как Зианджа и Борис Апрель, недавно решила сменить имидж и даже имя. Теперь исполнительница зовет себя Zi Faámelu и презентует в сети свой дебютный трек Fallen Angel.

Как рассказывает Zi Faámelu на личной странице в Facebook.

"В новом десятилетии я предпочитаю любить и жить на полной мощности, без каких-либо правил и ограничений. Вы со мной?⁣⁣⁣⁣ Это эра расправленных крыльев, новых открытий и исцеляющей силы", - обращается Zi Faámelu к фолловерам.

Напомним, в 2000-х певец Борис Апрель прославился как участник "Фабрики звезд", после чего выехал из Украины и сменил пол. В 2018 году певица Зианджа вернулась в Украину и приняла участие в шоу "Голос країни", в котором дошла до четвертьфинала.