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Певица-трансгендер презентовала свой дебютный трек Fallen Angel (Видео)

Певица-трансгендер презентовала свой дебютный трек Fallen Angel (Видео)
14:57 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Новую песню она написала еще в 2019 году, переживая непростой период в жизни.

Украинская певица-трансгендер, ранее известная как Зианджа и Борис Апрель, недавно решила сменить имидж и даже имя. Теперь исполнительница зовет себя Zi Faámelu и презентует в сети свой дебютный трек Fallen Angel.

Как рассказывает Zi Faámelu на личной странице в Facebook.

"В новом десятилетии я предпочитаю любить и жить на полной мощности, без каких-либо правил и ограничений. Вы со мной?⁣⁣⁣⁣ Это эра расправленных крыльев, новых открытий и исцеляющей силы", - обращается Zi Faámelu к фолловерам. 

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Напомним, в 2000-х певец Борис Апрель прославился как участник "Фабрики звезд", после чего выехал из Украины и сменил пол. В 2018 году певица Зианджа вернулась в Украину и приняла участие в шоу "Голос країни", в котором дошла до четвертьфинала.

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Все по теме:

Музыка, Песни, Борис Апрель, Новинки песен, Певица-трансгендер, Fallen Angel, Zi Faámelu, Падший ангел.
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