"Лей, не жалей": Макс Барских представил еще более танцевальный ремикс (Видео)

Новости культуры:Украинский поп-певец Макс Барских выпустил танцевальный ремикс на свой трек "Лей, не жалей".

Популярный украинский певец Макс Барских выпустили ремикс на свой самый успешный сингл зимне-весеннего сезона "Лей, не жалей".

Отмечается, что песня успела получить "золотой статус" цифровых продаж и прозвучать суммарно в радиоэфире около 800 тыс. раз.

Согласно статистике, трек "Лей, не жалей" в течении каждой недели звучит не менее 60 тыс раз. А это значит, что минимум 6 радиостанций в мире ежеминутно воспроизводят данный сингл.

Ранее Макс Барских откровенно признался, что чувствует себя на 40 или 50 лет, а также, что был хулиганом в детстве. Об этом артист рассказал в программе "Слава+", которая впервые снималась "на выезде" - в Литве и Беларуси.

Ощущение своего психологического возраста певец объясняет следующим образом: "Я за прошлые 10 лет успел сделать очень много, прожить эмоционально целую жизнь, приобрел много жизненного, духовного и эмоционального опыта. И сейчас стараюсь прийти к самому простому - пониманию счастья".

Напомним, Лилия Литковская и Макс Барских выпустили совместную коллекцию. Певец приурочил коллаборацию "Pray At The Dancefloor" к старту второго мирового тура "Nezemnaya2020".