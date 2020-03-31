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Вот так порадовал: The Weeknd представил сразу три неизданных сингла (Видео)

Вот так порадовал: The Weeknd представил сразу три неизданных сингла (Видео)
14:46 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram

Новости культуры:Канадский исполнитель опубликовал три неизданных бонус-трека.

Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, опубликовал три неизданных бонус-трека - Nothing Compares, Missed You и Final Lullaby.

Эти композиции не вошли в новый альбом музыканта под названием After Hours, релиз которого состоялся 20 марта.

After Hours - четвертая студийная работа музыканта и первый релиз за два года.

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Альбом возглавил Billboard 200 и установил рекорд недельных прослушиваний для R&B-пластинок (220 млн). Предыдущий рекорд также принадлежал The Weeknd (альбом Starboy).

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Все по теме:

The Weeknd, Эйбел Тесфайе, After Hours, Nothing Compares, Missed You, Final Lullaby.
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