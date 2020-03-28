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Элтон Джон организует благотворительный телеконцерт с Билли Айлиш в поддержку борьбы с коронавирусом

Элтон Джон организует благотворительный телеконцерт с Билли Айлиш в поддержку борьбы с коронавирусом
20:04 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры:Знаменитый британский певец и композитор устроит специальный телеконцерт, чтобы собрать средства на борьбу с коронавирусом.

Певец Элтон Джон проведет благотворительный "концерт в гостиной", направленный на "поддержание американского духа в борьбе с коронавирусом", сообщает Associated Press.

В концерте примут участие Билли Айлиш, Алиша Киз, Мерайя Кэри, Backstreet Boys и Билли Джо Армстронг. Снимать артистов будут на телефоны и камеры, а сами они будут находиться у себя дома. Трансляция концерта пройдет на каналах Fox и iHeartMedia.

Кроме выступлений, музыканты также отдадут дань уважения медикам и работникам экстренных служб, которые борются с распространением коронавируса. Зрители смогут пожертвовать средства двум организациям, которые помогают заразившимся и экстренным службам.

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Напомнимпо состоянию на 7:00 28 марта, подтверждено 597 267 случаев заражения коронавирусом, 27 365 человек умерли от инфекции, 133 363 выздоровели. Больше всего заболевших в США - 104 205, затем идут Италия - 86 498, Китай - 81 394, Испания - 65 719. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии - 9 134. По состоянию на 28 марта в Украине было зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Концерт, Элтон Джон, Backstreet Boys, Мэрайя Кэри, Алиша Киз, Благотворительный концерт, Коронавирус, Билли Джо Армстронг, Билли Айлиш.
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