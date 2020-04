Новый клип певицы Граймс на песню "You’ll Miss Me When I’m Not Around" (Видео)

Канадская певица Grimes (Граймс) выпустила клип на песню You’ll Miss Me When I’m Not Around. Композиция вошла в новый альбом исполнительницы Miss Anthropocene, релиз которого состоялся 21 февраля 2020 года. Действие клипа происходит в зеленой студии, а Граймс появляется с мечом в руках.