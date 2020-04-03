"Baby I’m Ok": KAZKA и Kadebostany записали совместную песню и выпустили клип (Видео)

Новости культуры:Популярная украинская группа KAZKA презентовала клип на песню "Baby I’m Ok"

Популярная украинская группа KAZKA презентовала клип на песню "Baby I’m Ok", записанную со швейцарской поп-группой Kadebostany.

Видео на совместную песню, станет одной из историй, которые вошли в мини-альбом Kadebostany DRAMA.

"Сегодня мы имеем честь вместе с нашими друзьями из Швейцарии группой Kadebostany презентовать видеоработу к EP DRAMA, в которой одна из историй - наша совместная песня BABY i'm OK", - говорится в сообщении.

Напомним, украинская певица Александра Зарицкая, которая является солисткой группы KAZKA, откровенно заговорила про своих пышные формы.