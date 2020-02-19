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Солистка группы KAZKA прокомментировала свои пышные формы

Солистка группы KAZKA прокомментировала свои пышные формы
14:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Артистка заявила, что не в восторге от своего тела, однако делает все для того, чтобы похудеть.

Украинская певица Александра Зарицкая, которая является солисткой группы KAZKA, откровенно заговорила про своих пышные формы. 

Об этом солистка группы KAZKA заявила в программе "Слава +", выходящей на ютуб-канале "Люкс ФМ". По словам Александры Зарицкий, она спокойно относится к хейтерам, которые критикуют ее фигуру. Однако сама не воспринимает себя с такими пышными формами.

Я не воспринимаю себя до сих пор, я не люблю свое тело на 100%. Я думаю, это проблема не только людей, имеющих лишний вес. Это проблема 99% людей. Просто неуверенность в себе, погоня за идеальным телом, – рассказала Александра Зарицкая. 

 
 
 
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Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Певица не скрывает, что не хочет быть худой или идеально стройной, а просто чувствовать себя комфортно. Поэтому Александра Зарицкая занимается спортом, демонстрируюя это в сети. Кроме этого, артистка рассекретила и вес, который бы хотела иметь – 80 килограммов.

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"Мне нужно просто чувствовать себя комфортно, мне надо знать, что я могу на беговой дорожке пройти час, что я могу нормально позаниматься и у меня не будет одышки безумной. Поэтому все-таки поддерживать себя очень полезно ... Я не могу сказать, что вы должны весить все 90, если вы хотите быть такой, как я. Мне комфортно, когда у меня 80 кг. сейчас немножко больше, скажем так. И сейчас я очень много над этим работаю", – отметила певица.

Александра Зарицкая добавила, что не комплексует из-за лишнего веса, ведь теперь бодипозитив стал трендом. А вот раньше звезда болезненно воспринимала критику общества.

"Раньше мне хотелось, чтобы никто ничего не сказал, что я какая-то не такая. Я очень этого стеснялась, я не знала, что сказать. Сейчас я понимаю, что наконец настало наше время. Мы сейчас живем в таком мире, где можно быть любой", – рассказала Александра.

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Знаменитости, Артистка, KAZKA, Александра Зарицкая, Солистка группы KAZKA.
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