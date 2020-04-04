TARABAROVA выпустила первый онлайн-клип (Видео)

Новости культуры:Премьера видеоряда состоялась на YouTube-канале артистки.

Украинская исполнительница TARABAROVA (Светлана Тарабарова) презентовала клип на песню "Найкрасивіша. NO STRESS". Музыкальное видео создавалось согласно всем нормам карантина: певица и танцовщицы снимали себя самостоятельно, не выходя из дома.

"Мы это сделали. Не нарушая правил карантина: снимали online, монтировали online, рисовали online!", - поделилась эмоциями Светлана.

Реализовать идею помогла режиссер Инна Грабар. Идея требовала тщательной подготовки - вся команда часами в онлайне обсуждали образы и макияж, повторяли танцевальные движения, выбирали локации и ракурсы съемок, консультировались, как лучше выставить свет.

Фолловеры певицы пришли в восторг от клипа и поблагодарили ее за позитив, который она дарит в это непростое для Украины и всего мира время.

"Вауууу! Очень крутой и зажигательный клип! Спасибо за позитив", "Спасибо за лучик позитива!!! Всем здоровья!!", "Восторг девчонки", "Вау, сколько мотивации", "Гимн карантина", "Просто круть! Это фурор! Вы очень круто все продумали", - восхищаются фанаты в комментариях под роликом.