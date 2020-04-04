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Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом
11:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Как артистка заразилась и, каким образом лечилась, рассказала на личной странице в твиттере.

Знаменитая американская певица Pink рассказала, что у нее были симптомы коронавируса и тест показал положительный результат.

От коронавирусной болезни COVID-19 пострадала уже не одна знаменитость. Поразила она и известную исполнительницу Pink. 

По словам Pink, две недели назад она обнаружила симптомы коронавируса вместе с трехлетним сыном Джеймсом. Их врач сделал тесты на COVID-19 и певица получила положительные результаты. После диагностирования она и ее семья две недели пробыли на самоизоляции. Несколько дней назад повторный тест Pink оказался отрицательным. 

Правительство должно работать над тем, чтобы тестирование стало более широкодоступным. Эта болезнь является серьезной и реальной, – рассказала звезда.

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Также знаменитость заявила, что пожертвует миллион долларов на борьбу с COVID-19.

Отметим, по состоянию на 3 апреля в мире подтвердили 1 098 762 случая заболевания коронавирусом, из которых 59 172 летальные. Удалось выздороветь 228 923 людям. Сейчас самым эффективным средством защиты является самоизоляция, поэтому власти государств призывают своих граждан оставаться дома. При первых симптомах заболевания необходимо сразу обращаться к семейному врачу.

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Все по теме:

Пинк, Вирус, Знаменитость, Инфекции, Коронавирус, Певица Пинк, Covid-19, Заразившиеся коронавирусом.
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