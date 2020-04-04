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#StayAtHome: украинский оркестр оригинально поддержал всех на карантине (Видео)

#StayAtHome: украинский оркестр оригинально поддержал всех на карантине (Видео)
21:16 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Украинский оркестр дистанционно записал жизнеутверждающий видеоклип в поддержку всех в самоизоляции.

Известный украинский симфошоу-коллектив PRIME Orchestra присоединился ко всемирной акции #StayAtHome и оригинально поддержал граждан Украины и всех жителей мира в самоизоляции.

Два года назад оркестр уже прославился своими кавер-версиями хитов легендарной британской группы Depeche Mode. Теперь музыканты PRIME Orchestra, находясь дома в разных уголках Украины, записали на смартфоны свои музыкальные партии и смонтировали из них жизнеутверждающий видеоклип. Как утверждают в коллективе, в Украине еще никто не делал ничего подобного.

Идея создания ролика появилась у музыкантов во время пребывания в самоизоляции в разных городах Украины. В связи с введением карантина весенний тур коллектива, включающий 28 городов Украины и ближнего зарубежья, оборвался на половине. В итоге музыканты решили записать коллективное видео, сыграв каждый свою партию из микса популярных треков Bad Guy Билли Айлиш (Billy Eilish) и Giant Кельвина Харриса (Calvin Harris) и Rag'N'Bone Man, который исполняли в ходе тура.

Из 43 участников коллектива в дистанционной записи видео смогли принять участие 25 человек, музыканты и вокалисты хоровой группы из Харькова, Киева, Черновцов, Ровно, Полтавы, Сум, Дружковки, Северодонецка, Краматорска и Черкасс. Музыканты играют как на традиционных для симфонических оркестров струнных и духовых, так и на нехарактерных для академической музыки электрогитаре, синтезаторе и MIDI-контроллере. Весь процесс – от замысла до воплощения – занял девять дней.

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Электроинструменты музыканты записывали через звуковую карту, а акустические – на свои мобильные телефоны. Поэтому наибольшую сложность в процессе создания видео вызвала работа над звуком.

Главный месседж, который музыканты вкладывают в видео, – поддержать друг друга и зрителей в самоизоляции с призывом оставаться дома до окончания карантина.

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Музыка, Карантин, Оркестр, PRIME Orchestra.
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