Дрейк представил клип о коронавирусе и почтил память Коби Брайанта (Видео)

Новости культуры:Канадский певец самоизолировался в клипе на новую песню "Toosie Slide".

Рэпер Дрейк (Drake) презентовал новый сингл Toosie Slide, а также музыкальное видео на нее, которое отражает текущую пандемию коронавируса.

Клип начинается кадрами пустых улиц Торонто. Затем Дрейк появляется в своем доме - в перчатках и маске во время исполнения фирменного танца песни.

В ролике музыкант также почтил память трагически погибшего баскетболиста Коби Брайанта. В кадре можно увидеть футболки легенды НБА с номерами 8 и 24.

Напомним, ранее Дрейк побил рекорд чарта Billboard по количеству песен, попавших в топ-100.