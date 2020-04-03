Дрейк представил клип о коронавирусе и почтил память Коби Брайанта (Видео)

Рэпер Дрейк (Drake) презентовал новый сингл Toosie Slide, а также музыкальное видео на нее, которое отражает текущую пандемию коронавируса.
Клип начинается кадрами пустых улиц Торонто. Затем Дрейк появляется в своем доме - в перчатках и маске во время исполнения фирменного танца песни.
В ролике музыкант также почтил память трагически погибшего баскетболиста Коби Брайанта. В кадре можно увидеть футболки легенды НБА с номерами 8 и 24.
Напомним, ранее Дрейк побил рекорд чарта Billboard по количеству песен, попавших в топ-100.