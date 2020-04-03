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Пятница, 03.04.2020
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Дрейк представил клип о коронавирусе и почтил память Коби Брайанта (Видео)

Дрейк представил клип о коронавирусе и почтил память Коби Брайанта (Видео)
18:00 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Канадский певец самоизолировался в клипе на новую песню "Toosie Slide".

Рэпер Дрейк (Drake) презентовал новый сингл Toosie Slide, а также музыкальное видео на нее, которое отражает текущую пандемию коронавируса.

Клип начинается кадрами пустых улиц Торонто. Затем Дрейк появляется в своем доме - в перчатках и маске во время исполнения фирменного танца песни.

В ролике музыкант также почтил память трагически погибшего баскетболиста Коби Брайанта. В кадре можно увидеть футболки легенды НБА с номерами 8 и 24.

Новый клип певицы Граймс на песню "You’ll Miss Me When I’m Not Around" (Видео)

Напомним, ранее Дрейк побил рекорд чарта Billboard по количеству песен, попавших в топ-100.

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Все по теме:

Коби Брайант, Дрейк, Карантин, Drake, Самоізоляція, Toosie Slide.
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