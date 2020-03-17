Скачать
Вторник, 17.03.2020
Коронавирус: Одесса прекращает транспортное сообщение между населенными пунктами
Коронавирус: Одесса прекращает транспортное сообщение между населенными пунктами
Силы ООС попали под обстрел в районе пгт Новотошковское: ранены двое военнослужащих
Силы ООС попали под обстрел в районе пгт Новотошковское: ранены двое военнослужащих
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Супругов Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса
Супругов Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса

Рэпер Дрейк сумел побить рекорд чарта Billboard по количеству синглов

Рэпер Дрейк сумел побить рекорд чарта Billboard по количеству синглов
20:39 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Канадский певец и автор песен установил рекорд в чарте Billboard по количеству своих песен, попавших в топ-100.

Рэпер Дрейк установил новый рекорд в истории американского музыкального чарта Billboard - его песня Oprah’s Bank Account стала 208-й в карьере, попавшей в топ-100.

Как сообщается на сайте рейтинга, это первый подобный случай за более чем шестидесятилетнюю историю чарта Billboard (с 1958 года). До этого лидерство принадлежало каверам из американского сериала "Хор" (Glee). Каверы 207 раз попали в рейтинг лучших, и до настоящего момента никому не удавалось преодолеть эту отметку.

Песня Oprah’s Bank Account, установившая рекорд, записана Дрейком совместно с Lil Yachty и DaBaby. Официальный клип был выпущен в YouTube 9 марта и собрал уже более девяти миллионов просмотров.

Евровидение-2020: Go_A завоевывает сердца зрителей песенного конкурса

Напомним:

  • группа Foals показала, как правильно мыть руки для профилактики коронавируса в клипе ""Wash Off" (Видео).

  • Группа Coldplay выпустила клип, который снимали в Киеве. Над созданием видеоработы работала украинская компания Radioaktive Film, а режиссером выступила Айофи Макардл.

  • Певец Yungblud провел онлайн-концерт: специально для тех, кто на карантине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рекорд, Дрейк, Рэпер, Billboard, Oprah’s Bank Account.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
03 Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
04 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
05 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google
Что мы искали в Google: топ-недели
Рэпер Дрейк сумел побить рекорд чарта Billboard по количеству синглов
Рэпер Дрейк сумел побить рекорд чарта Billboard по количеству синглов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь