Рэпер Дрейк сумел побить рекорд чарта Billboard по количеству синглов

Рэпер Дрейк установил новый рекорд в истории американского музыкального чарта Billboard - его песня Oprah’s Bank Account стала 208-й в карьере, попавшей в топ-100.
Как сообщается на сайте рейтинга, это первый подобный случай за более чем шестидесятилетнюю историю чарта Billboard (с 1958 года). До этого лидерство принадлежало каверам из американского сериала "Хор" (Glee). Каверы 207 раз попали в рейтинг лучших, и до настоящего момента никому не удавалось преодолеть эту отметку.
Песня Oprah’s Bank Account, установившая рекорд, записана Дрейком совместно с Lil Yachty и DaBaby. Официальный клип был выпущен в YouTube 9 марта и собрал уже более девяти миллионов просмотров.
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