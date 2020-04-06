У хита Pen-Pineapple-Apple-Pen появилось "коронавирусное продолжение" (Видео)

Новости культуры:Автор хита Пико Таро презентовал новую версию трека - теперь он о коронавирусе.

Японский комик и музыкант Казухито Косака, известный как исполнитель хита Pen-Pineapple-Apple-Pen Пико Таро, создал из-за коронавируса новую версию знаменитой песни.

Новый вариант про мытье рук называется Pray-for-People-And-Peace (Молитесь за людей и мир) или сокращенно PPAP-2020.

"У меня есть рука, у меня есть мыло. Мыть, мыть, мыть, мыть, мыть", - говорится в треке.

Видео уже набрало более одного миллиона просмотров.

Напомним, осенью 2016 года хит Pen-Pineapple-Apple-Pen попал в книгу рекордов Гиннесса как самая короткая песня, оказавшаяся в чарте лучших композиций по версии музыкального журнала Billboard.